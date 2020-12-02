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В США заявили о пропаже 288 тысяч бюллетеней на выборах

02 декабря 2020 12:29
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Новости США. 288 тысяч бюллетеней, которые были отправлены по почте во время выборов в США, могли потеряться. Один из субподрядчиков почтовой службы заявил об исчезновении трейлера с заполненными бланками, который был пригнан в Пенсильванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США заявили о пропаже 288 тысяч бюллетеней на выборах-1

Кроме того, еще 100 тысяч экземпляров, которые поступили на участки позже установленного законом срока, были датированы задним числом. Такие данные приводит журнал Washington Examiner. Издание также пишет, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью «Недоставленная деловая почта», тогда как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

В то же время генеральный прокурор США заявил, что его ведомство и Федеральное бюро расследований пока не выявили масштабных фальсификаций, которые могли бы изменить итоги голосования.

В США заявили о пропаже 288 тысяч бюллетеней на выборах-4

Вместе с тем Трамп не теряет надежды оспорить результаты выборов и продолжает подавать иски в суды. Напомним, выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

# Выборы в США # Дональд Трамп # Джо Байден # Уильям Барр # Фотофакт

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