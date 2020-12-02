В США заявили о пропаже 288 тысяч бюллетеней на выборах

Новости США. 288 тысяч бюллетеней, которые были отправлены по почте во время выборов в США, могли потеряться. Один из субподрядчиков почтовой службы заявил об исчезновении трейлера с заполненными бланками, который был пригнан в Пенсильванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, еще 100 тысяч экземпляров, которые поступили на участки позже установленного законом срока, были датированы задним числом. Такие данные приводит журнал Washington Examiner. Издание также пишет, что в Мичигане и Пенсильвании голоса за Дональда Трампа были отсортированы в корзины с надписью «Недоставленная деловая почта», тогда как бюллетени за демократа Джозефа Байдена доставили вовремя.

В то же время генеральный прокурор США заявил, что его ведомство и Федеральное бюро расследований пока не выявили масштабных фальсификаций, которые могли бы изменить итоги голосования.