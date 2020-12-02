Наезд на прохожих в немецком Трире: число погибших возросло до пяти

Новости Германии. Число погибших в результате наезда на пешеходов в немецком Трире возросло до пяти человек. Среди жертв – маленький ребенок. В больнице находятся еще 15 пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правоохранителей, 51-летний мужчина, совершивший наезд, действовал умышленно. Однако нет оснований считать случившееся террористическим актом. Выяснилось, что водитель был пьян. Кроме того, есть свидетельства психического заболевания.

Сегодня, 2 декабря, состоится судебное заседание. Суд должен принять решение: оставить подозреваемого под стражей или отправить в психиатрическую клинику.