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Наезд на прохожих в немецком Трире: число погибших возросло до пяти

02 декабря 2020 10:35
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Новости Германии. Число погибших в результате наезда на пешеходов в немецком Трире возросло до пяти человек. Среди жертв – маленький ребенок. В больнице находятся еще 15 пострадавших, некоторые в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наезд на прохожих в немецком Трире: число погибших возросло до пяти-1

По данным правоохранителей, 51-летний мужчина, совершивший наезд, действовал умышленно. Однако нет оснований считать случившееся террористическим актом. Выяснилось, что водитель был пьян. Кроме того, есть свидетельства психического заболевания.

Сегодня, 2 декабря, состоится судебное заседание. Суд должен принять решение: оставить подозреваемого под стражей или отправить в психиатрическую клинику.

Наезд на прохожих в немецком Трире: число погибших возросло до пяти-4

Напомним, ЧП произошло 1 декабря во второй половине дня. Автомобиль выехал на пешеходную дорогу в центре города и на скорости около 70 километров в час сбил группу прохожих.

# Авария # Фотофакт

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