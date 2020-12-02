Знаменитый телескоп «Аресибо» рухнул в Пуэрто-Рико. Он работал 57 лет

В Национальном научном фонде США сообщили, что 900-тонная инструментальная платформа упала на тарелку-рефлектор, расположенную на высоте около 137 метров.

Новости Пуэрто-Рико. В Пуэрто-Рико рухнул знаменитый телескоп «Аресибо». Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, поскольку обсерваторию закрыли еще в августе, когда оборвались два троса, которые удерживали конструкцию. Телескоп должны были демонтировать.

Отметим, «Аресибо» являлся одним из крупнейших в мире радиотелескопов. Он функционировал 57 лет и помог специалистам сделать множество астрономических открытий.