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США, Италия, Польша и не только. В многих странах мира не хватает персонала для борьбы с коронавирусом

02 декабря 2020 09:22
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Медики многих стран работают на износ из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США, Италия, Польша и не только. В многих странах мира не хватает персонала для борьбы с коронавирусом-1

В США службы экстренной помощи не справляются с нагрузками. В больницах наблюдается острая нехватка персонала и денег на зарплаты.

США, Италия, Польша и не только. В многих странах мира не хватает персонала для борьбы с коронавирусом-4

Похожая ситуация сложилась и в Испании. Новую больницу для пациентов с коронавирусом построили в Мадриде, однако работать в ней некому. Возмущенные врачи устроили акцию протеста в день открытия учреждения. По их мнению, 100 миллионов евро, которые власти потратили на строительство, следовало направить на зарплаты и найм персонала. 

О дефиците квалифицированных специалистов говорят также в Италии, Польше и других странах.

США, Италия, Польша и не только. В многих странах мира не хватает персонала для борьбы с коронавирусом-7

Тем временем во Франции число заражений пошло на спад и правительство уже объявило о смягчении ограничительных мер. С 16 декабря в стране откроются музеи, театры и рестораны. Работу возобновит и Эйфелева башня. Однако медики просят граждан не терять бдительность. Отделения интенсивной терапии все еще заполнены на 90 %.

# Коронавирус # Фотофакт

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