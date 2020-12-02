США, Италия, Польша и не только. В многих странах мира не хватает персонала для борьбы с коронавирусом

Медики многих стран работают на износ из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США службы экстренной помощи не справляются с нагрузками. В больницах наблюдается острая нехватка персонала и денег на зарплаты.

Похожая ситуация сложилась и в Испании. Новую больницу для пациентов с коронавирусом построили в Мадриде, однако работать в ней некому. Возмущенные врачи устроили акцию протеста в день открытия учреждения. По их мнению, 100 миллионов евро, которые власти потратили на строительство, следовало направить на зарплаты и найм персонала. О дефиците квалифицированных специалистов говорят также в Италии, Польше и других странах.