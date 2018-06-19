В США застрелили второго рэпера за сутки. 21-летний Jimmy Wopo скончался после нападения

Новости США. В США убили второго рэп-исполнителя за сутки.
По информации CBS Pittsburgh, в Питтсбурге было совершено покушение на Jimmy Wopo. Автомобиль музыканта обстреляли из машины, которая проезжала мимо.
Двое пострадавших были доставлены в больницу – один из них скончался. Погибшим оказался Jimmy Wopo. Музыканту был 21 год.
Менеджер артитса подтвердил его смерть и отметил, что «потерять брата – это худшее ощущение в мире».
18 июня во Флориде застрелили рэпера XXXTentacion. Музыкант скончался в больнице.
Он находился в автомобиле в момент нападения (читать далее).