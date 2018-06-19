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Неизвестные убили рэпера XXXTentacion во Флориде. Ему было 20 лет

19 июня 2018 07:54
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Новости США. Рэпера XXXTentacion застрелили во Флориде.

Об этом сообщает TMZ. Полиция получила сигнал о стрельбе днем 18 июня. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Погибшему было 20 лет. Как сообщает издание, к автомобилю музыканта подбежали двое неизвестных. Один из нападавших выстрелил в рэпера. Из автомобиля также забрали сумку.

Смерть артиста стала шоком для музыкального сообщества. Соболезнования выразили многие рэперы.

Среди них был  Канье Уэст. Он написал, что музыкант вдохновлял его.

Канье Уэст:
Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял пока был здесь. Спасибо за твое существование.  

# Некролог

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