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В Таиланде впервые за 9 лет привели в действие смертный приговор

19 июня 2018 09:14
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Новости Таиланда. Казнь с помощью инъекции состоялась в центральной тюрьме Бангкока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Таиланде впервые за 9 лет привели в действие смертный приговор-1

Преступник, гражданин Таиланда 26 лет, был осужден за жестокое убийство студента в 2012 году. Он нанёс парню 24 ножевых ранения. С 1935 года в стране были казнены 326 человек. До 2003 преступников расстреливали, а позже этот способ сменили на инъекции.

# Смертная казнь # Фотофакт

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