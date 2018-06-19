В Таиланде впервые за 9 лет привели в действие смертный приговор

Преступник, гражданин Таиланда 26 лет, был осужден за жестокое убийство студента в 2012 году. Он нанёс парню 24 ножевых ранения. С 1935 года в стране были казнены 326 человек. До 2003 преступников расстреливали, а позже этот способ сменили на инъекции.