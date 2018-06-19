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Совместные военные учения США и Южной Кореи временно отложили

19 июня 2018 09:07
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Новости мира. США и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения, которые были запланированы на август, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные военные учения США и Южной Кореи временно отложили-1

Эту информацию подтвердили в Белом доме. Однако Сеул и Вашингтон продолжат консультации о принятии дополнительных мер. На такой шаг страны решились для развития конструктивного диалога с КНДР и снятия напряженности на полуострове.

Совместные военные учения США и Южной Кореи временно отложили-4

Тем не менее госсекретарь США заявил, что манёвры будут незамедлительно возобновлены, если КНДР перестанет добросовестно вести переговоры по своей ядерной программе.

# Военные учения # Фотофакт

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