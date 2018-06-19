Совместные военные учения США и Южной Кореи временно отложили

Новости мира. США и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения, которые были запланированы на август, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. США и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения, которые были запланированы на август, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту информацию подтвердили в Белом доме. Однако Сеул и Вашингтон продолжат консультации о принятии дополнительных мер. На такой шаг страны решились для развития конструктивного диалога с КНДР и снятия напряженности на полуострове.
Тем не менее госсекретарь США заявил, что манёвры будут незамедлительно возобновлены, если КНДР перестанет добросовестно вести переговоры по своей ядерной программе.