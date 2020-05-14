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В США за последние два месяца 33 млн человек обратились за пособием по безработице

14 мая 2020 15:20
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Новости США. В связи с ростом безработицы в США около 27 миллионов человек могут лишиться медицинской страховки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с тем, что большинство жителей Штатов застрахованы через работодателя. Потеряв работу, человек лишается и договора.

В США за последние два месяца 33 млн человек обратились за пособием по безработице-1

На фоне кризиса, вызванного коронавирусом, в стране стремительно растет количество не трудящихся. Только за последние два месяца свыше 33 миллионов человек обратились за пособием по безработице.

Между тем, министр финансов США заявил, что экономику страны ждет катастрофа, если процесс отмены ограничительных мер чрезмерно затянется.

# Коронавирус

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