В США за последние два месяца 33 млн человек обратились за пособием по безработице

Новости США. В связи с ростом безработицы в США около 27 миллионов человек могут лишиться медицинской страховки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с тем, что большинство жителей Штатов застрахованы через работодателя. Потеряв работу, человек лишается и договора.