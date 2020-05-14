Новое правительство Израиля приведут к присяге. Это завершит политический кризис в стране

Новости Израиля. Новое правительство Израиля приведут 14 мая к присяге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это завершит политический кризис, который длился в стране целый год. За это время трижды проходили выборы. По их итогам ни одной партии не удавалось создать коалицию, что позволило бы сформировать правительство.
20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционного блока Бени Ганц подписали соглашение о создании правительства национального единства.
Первые полгода руководить правительством будет действующий премьер. Через полгода его должен сменить Бени Ганц, который пока остается с портфелем министра обороны. К слову, голосование о создании 35-го правительства состоится в День независимости Израиля.