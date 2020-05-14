Финляндия снимает часть ограничений, введённых из-за коронавируса: открылись границы для трудовых мигрантов

Новости Финляндии. Финляндия 14 мая открыла границы для трудовых мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15 мая здесь ждут граждан государств-членов ЕС для сезонной работы.

Прибывающим рекомендовано ограничивать тесные контакты с другими людьми и две недели соблюдать самостоятельный карантин. Им разрешено передвижение между местом жительства и работой, а также по иным неотложным причинам (например, выйти за покупками в магазин или аптеку).