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Финляндия снимает часть ограничений, введённых из-за коронавируса: открылись границы для трудовых мигрантов

14 мая 2020 15:13
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Новости Финляндии. Финляндия 14 мая открыла границы для трудовых мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15 мая здесь ждут граждан государств-членов ЕС для сезонной работы.  

Финляндия снимает часть ограничений, введённых из-за коронавируса: открылись границы для трудовых мигрантов-1

Прибывающим рекомендовано ограничивать тесные контакты с другими людьми и две недели соблюдать самостоятельный карантин. Им разрешено передвижение между местом жительства и работой, а также по иным неотложным причинам (например, выйти за покупками в магазин или аптеку).   

Финляндия снимает часть ограничений, введённых из-за коронавируса: открылись границы для трудовых мигрантов-4

Правительство страны также снимает и часть других ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. С 14 мая здесь открываются спортивные площадки (собираться на них смогут одновременно не более 50 человек). Лицеям, профтехучилищам и вузам разрешено начать поэтапное возвращение к очному обучению.  

# Коронавирус

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