Финляндия снимает часть ограничений, введённых из-за коронавируса: открылись границы для трудовых мигрантов

Новости Финляндии. Финляндия 14 мая открыла границы для трудовых мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15 мая здесь ждут граждан государств-членов ЕС для сезонной работы.
Новости Финляндии. Финляндия 14 мая открыла границы для трудовых мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15 мая здесь ждут граждан государств-членов ЕС для сезонной работы.
Прибывающим рекомендовано ограничивать тесные контакты с другими людьми и две недели соблюдать самостоятельный карантин. Им разрешено передвижение между местом жительства и работой, а также по иным неотложным причинам (например, выйти за покупками в магазин или аптеку).
Правительство страны также снимает и часть других ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. С 14 мая здесь открываются спортивные площадки (собираться на них смогут одновременно не более 50 человек). Лицеям, профтехучилищам и вузам разрешено начать поэтапное возвращение к очному обучению.