Самую крупную видеокарту в мире необычно презентовали на кухне

Новости США. Самую крупную видеокарту в мире презентуют 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новинке необычным способом уже успел заявить глава ведущей американской технологической компании.
Новости США. Самую крупную видеокарту в мире презентуют 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новинке необычным способом уже успел заявить глава ведущей американской технологической компании.
Неизвестно, успел ли Дженсен Хуан, как и многие, кто находится на самоизоляции, усовершенствовать свои кулинарные навыки, но именно из его духовки и появился высокотехнологичный продукт. Громоздкая серверная система, которую он игриво придерживал прихватками, была не без усилий водружена на разделочную доску.
В конструкции специалисты уже успели разглядеть восемь радиаторов системы охлаждения, которые явно украшают графические процессоры нового поколения.