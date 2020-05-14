Прямой эфир

Самую крупную видеокарту в мире необычно презентовали на кухне

14 мая 2020 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Самую крупную видеокарту в мире презентуют 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О новинке необычным способом уже успел заявить глава ведущей американской технологической компании.  

Самую крупную видеокарту в мире необычно презентовали на кухне-1

Неизвестно, успел ли Дженсен Хуан, как и многие, кто находится на самоизоляции, усовершенствовать свои кулинарные навыки, но именно из его духовки и появился высокотехнологичный продукт. Громоздкая серверная система, которую он игриво придерживал прихватками, была не без усилий водружена на разделочную доску.   

Самую крупную видеокарту в мире необычно презентовали на кухне-4

В конструкции специалисты уже успели разглядеть восемь радиаторов системы охлаждения, которые явно украшают графические процессоры нового поколения.   

# Интернет # Дженсен Хуан

Другие новости рубрики

Все новости
Новое правительство Израиля приведут к присяге. Это завершит политический кризис в стране
14 мая 2020 07:45

Новое правительство Израиля приведут к присяге. Это завершит политический кризис в стране

Голосовать на избирательном участке и дистанционно. Президентские выборы в Польше будут смешанными
13 мая 2020 15:22

Голосовать на избирательном участке и дистанционно. Президентские выборы в Польше будут смешанными

Самый пожилой геймер в мире. 90-летняя японка попала в Книгу рекордов Гиннесса
13 мая 2020 15:12

Самый пожилой геймер в мире. 90-летняя японка попала в Книгу рекордов Гиннесса