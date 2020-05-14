Самую крупную видеокарту в мире необычно презентовали на кухне

Неизвестно, успел ли Дженсен Хуан, как и многие, кто находится на самоизоляции, усовершенствовать свои кулинарные навыки, но именно из его духовки и появился высокотехнологичный продукт. Громоздкая серверная система, которую он игриво придерживал прихватками, была не без усилий водружена на разделочную доску.