В США за 2023 год сократили около 20 тысяч банковских сотрудников

Новости США. Ведущие банки США сократили около 20 тысяч сотрудников. Таковы данные отчетов финучреждений за 2023 год. Одна из причин кроется в ненадобности работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ужесточение денежно-кредитной политики Штатов привело к ряду экономических трудностей. В результате снизилось число банковских операций. Американцы стали реже брать кредиты и соглашаться на ипотеку. Вместе с тем из-за падения прибыли банков им пришлось сократить и расходы. А увольнение сотрудников в данном случае один из наиболее очевидных вариантов.