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В США за 2023 год сократили около 20 тысяч банковских сотрудников

22 октября 2023 14:07
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Новости США. Ведущие банки США сократили около 20 тысяч сотрудников. Таковы данные отчетов финучреждений за 2023 год. Одна из причин кроется в ненадобности работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США за 2023 год сократили около 20 тысяч банковских сотрудников-1

Ужесточение денежно-кредитной политики Штатов привело к ряду экономических трудностей. В результате снизилось число банковских операций. Американцы стали реже брать кредиты и соглашаться на ипотеку. Вместе с тем из-за падения прибыли банков им пришлось сократить и расходы. А увольнение сотрудников в данном случае один из наиболее очевидных вариантов.

# Сокращения # Новости США # Фотофакт

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