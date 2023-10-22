В Украине заявили, что Зеленский «немедленно» должен уйти в отставку

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием уйти в отставку в связи с некомпетентностью. Об этом пишет РИА Новости.

Соскин заявляет, что положение в стране ухудшается, и выдвигает требование немедленно отменить военное положение, произвести перезагрузку и выборы в Верховный совет. Он также подчеркивает, что армия Украины несет тяжелые потери и люди больше не хотят идти на фронт. Он обвиняет Зеленского в том, что он выставляет украинцев изгоями. Тем не менее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в 2024 году президентские и депутатские выборы в Украине проводиться не будут.