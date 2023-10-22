Bild: Минобороны Германии недосчиталось более €5 миллиардов для ВСУ

Министерство обороны Германии обеспокоено проектом государственного бюджета на будущий год, в котором не хватает более 5 миллиардов евро на оказание военной помощи Украине. Об этом пишет Bild, передает РИА Новости.

Федеральный министр финансов Кристиан Линднер предусмотрел в бюджете на следующий год недостаточно средств для Украины. Как пишет Bild, помощь Украине входит в раздел общих расходов, сейчас в нем фигурирует 3,1 миллиарда евро на уже «обещанные меры», 770 миллионов евро – на оказание помощи по линии Министерства иностранных дел, 120 миллионов евро осталось на новые военные проекты.

По мнению Министерства обороны Германии, на оказание военной помощи Украине следует выделить дополнительно 5,22 миллиарда евро. В настоящий момент проект бюджета находится на стадии обсуждения и согласования, а окончательно он должен быть принят в ноябре.