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В США взлетели акции космической компании после отправки миссии на Луну

16 февраля 2024 06:53
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Акции частной космической компании, которая запустила свою миссию на Луну, выросли на треть. Лунный модуль отправился с космодрома во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США взлетели акции космической компании после отправки миссии на Луну-1

Примерно через 50 минут после запуска аппарат отделился от ракеты компании Илона Маска SpaceX для продолжения полета к спутнику Земли. Вскоре после этого штаб в Хьюстоне получил первые радиосигналы: начался запуск систем, положение в пространстве корректируется. По плану, аппарат должен добраться до Луны через неделю. Миссия сосредоточится на исследовании взаимодействия космической погоды с лунной поверхностью, отработке технологий точной посадки и навигации.

# Акции # Новости США

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