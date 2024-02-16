В США взлетели акции космической компании после отправки миссии на Луну

Акции частной космической компании, которая запустила свою миссию на Луну, выросли на треть. Лунный модуль отправился с космодрома во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примерно через 50 минут после запуска аппарат отделился от ракеты компании Илона Маска SpaceX для продолжения полета к спутнику Земли. Вскоре после этого штаб в Хьюстоне получил первые радиосигналы: начался запуск систем, положение в пространстве корректируется. По плану, аппарат должен добраться до Луны через неделю. Миссия сосредоточится на исследовании взаимодействия космической погоды с лунной поверхностью, отработке технологий точной посадки и навигации.