ВВП Великобритании снова сократился

Экономика Великобритании вступила в техническую рецессию. В четвертом квартале 2023 года ВВП страны снова сократился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрицательная динамика фиксируется последние полгода. Это повод бить тревогу для специалистов. Однако первыми о печальных показателях заговорили СМИ. Британское издание назвало ситуацию в экономике ударом для премьера. Сунак готовится к парламентским выборам, которые, вероятно, пройдут в конце этого года. А рост экономики – одно из ключевых обещаний.