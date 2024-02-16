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ВВП Великобритании снова сократился

16 февраля 2024 06:17
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Экономика Великобритании вступила в техническую рецессию. В четвертом квартале 2023 года ВВП страны снова сократился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Великобритании снова сократился-1

Отрицательная динамика фиксируется последние полгода. Это повод бить тревогу для специалистов. Однако первыми о печальных показателях заговорили СМИ. Британское издание назвало ситуацию в экономике ударом для премьера. Сунак готовится к парламентским выборам, которые, вероятно, пройдут в конце этого года. А рост экономики – одно из ключевых обещаний.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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