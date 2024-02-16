Латвия начинает конфискацию машин с российскими номерами

Латвия начинает конфискацию автомобилей с российскими номерами. Речь идет о машинах, которые не прошли перерегистрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфискации не подлежат транспортные средства, следующие через территорию страны транзитом, а также автомобили дипломатов. А вот другие российские машины будут безвозмездно переданы Украине. При этом владельцам таких авто еще придется заплатить штраф. От 750 до 2 тысяч евро.