Прямой эфир

Латвия начинает конфискацию машин с российскими номерами

16 февраля 2024 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвия начинает конфискацию автомобилей с российскими номерами. Речь идет о машинах, которые не прошли перерегистрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия начинает конфискацию машин с российскими номерами-1

Конфискации не подлежат транспортные средства, следующие через территорию страны транзитом, а также автомобили дипломатов. А вот другие российские машины будут безвозмездно переданы Украине. При этом владельцам таких авто еще придется заплатить штраф. От 750 до 2 тысяч евро.

# Международная политика # Новости Латвии

Другие новости рубрики

Все новости
ВВП Великобритании снова сократился
16 февраля 2024 06:17

ВВП Великобритании снова сократился

Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы
16 февраля 2024 06:15

Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы

Израиль готовится к наземной операции в Рафахе
15 февраля 2024 20:04

Израиль готовится к наземной операции в Рафахе