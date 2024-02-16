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Столтенберг пообещал поставить ВСУ 1 млн беспилотников

16 февраля 2024 06:38
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В Польше появится тренировочный центр для солдат Вооруженных сил Украины. Его создание анонсировал генсек НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столтенберг пообещал поставить ВСУ 1 млн беспилотников-1

О планах объявлено по итогам заседания глав минобороны в Брюсселе. Там снова прозвучали слова поддержки в адрес Киева. Государства блока пообещали поставить ВСУ 1 миллион беспилотников. Кроме того, генсек альянса указал на необходимость более оперативно производить боеприпасы.

# НАТО

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