Столтенберг пообещал поставить ВСУ 1 млн беспилотников

В Польше появится тренировочный центр для солдат Вооруженных сил Украины. Его создание анонсировал генсек НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах объявлено по итогам заседания глав минобороны в Брюсселе. Там снова прозвучали слова поддержки в адрес Киева. Государства блока пообещали поставить ВСУ 1 миллион беспилотников. Кроме того, генсек альянса указал на необходимость более оперативно производить боеприпасы.