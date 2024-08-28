Дым от лесных пожаров накрыл Бразилию

Власти ввели повышенный уровень опасности из-за возникшей угрозы здоровью людей. Особенно остро на себе это почувствовали жители двух мегаполисов Сан-Паулу и Манаус. Горожан призывают как можно меньше находиться на улице и носить маски. А водителей отказаться от дальних поездок, так как видимость на дорогах местами составляет всего несколько метров.