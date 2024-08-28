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Дым от лесных пожаров накрыл Бразилию

28 августа 2024 07:47
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Города Бразилии задыхаются от густого дыма лесных пожаров, которые полыхают на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дым от лесных пожаров накрыл Бразилию-2

Власти ввели повышенный уровень опасности из-за возникшей угрозы здоровью людей. Особенно остро на себе это почувствовали жители двух мегаполисов Сан-Паулу и Манаус. Горожан призывают как можно меньше находиться на улице и носить маски. А водителей отказаться от дальних поездок, так как видимость на дорогах местами составляет всего несколько метров.

# Пожар

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