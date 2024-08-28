Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православная верующие 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы, пишет РИА Новости.

Успение Богородицы – общецерковный праздник, относящийся к числу важнейших в христианстве. Предание гласит, что Богоматерь жила в городе Иерусалим, посещая Голгофу, где ранее был распят Иисус Христос. В один из дней, когда Дева Мария молилась там, перед ней предстал архангел Гавриил, возвестив, что в скором времени Спаситель примет ее в Небесное Царство. Чтобы подтвердить свои слова он передал Богородице ветвь райского дерева.

Перед кончиной Богоматери в Иерусалим прибыли все апостолы, не было лишь Фомы. Апостолы отнесли тело Девы Марии в Гефсиманский сад, где она была погребена между гробами ее родителей и Иосифа Обручника.