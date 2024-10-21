В США вертолёт врезался в радиовышку, есть погибшие

Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате трагического происшествия в американском Хьюстоне. Там вертолет врезался в радиовышку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара на землю рухнули металлическая конструкция высотой несколько десятков метров и обломки винтокрылой машины.

После этого вспыхнул сильный пожар, который, как сообщают местные СМИ, охватил целый квартал. По словам спасателей, чудом не пострадали многочисленные дома, находящиеся в непосредственной близости от места ЧП. Не пострадали и их жильцы. Жертвами происшествия стали только пилот и пассажиры вертолета. Расследованием причин крушения занимается Федеральное управление гражданской авиации.