В США в 10 раз увеличилось ежедневное количество заболевших коронавирусом

Новости США. Эпидемия коронавируса в США достигла катастрофических масштабов. За месяц ежедневное количество заболевших увеличилось в десять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это затронуло все сферы жизнедеятельности страны. Болеют и не выходят на работу пожарные и полицейские. Авиакомпании отменяют рейсы из-за нехватки пилотов и авиадиспетчеров. И лечить людей некому, потому что болеют и сами врачи. Из-за перебоев с поставками пустеют полки в магазинах. Люди с утра приходят к открытию, чтобы успеть купить необходимое.