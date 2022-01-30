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В США в 10 раз увеличилось ежедневное количество заболевших коронавирусом

30 января 2022 11:35
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Новости США. Эпидемия коронавируса в США достигла катастрофических масштабов. За месяц ежедневное количество заболевших увеличилось в десять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США в 10 раз увеличилось ежедневное количество заболевших коронавирусом -1

Это затронуло все сферы жизнедеятельности страны. Болеют и не выходят на работу пожарные и полицейские. Авиакомпании отменяют рейсы из-за нехватки пилотов и авиадиспетчеров. И лечить людей некому, потому что болеют и сами врачи. Из-за перебоев с поставками пустеют полки в магазинах. Люди с утра приходят к открытию, чтобы успеть купить необходимое.

В США в 10 раз увеличилось ежедневное количество заболевших коронавирусом -4

Во всем американское правительство обвинило Министерство здравоохранения, которое, по его мнению, не смогло взять ситуацию под контроль.  

# Коронавирус # Фотофакт

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