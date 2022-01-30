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Не стало Леонида Куравлёва. Артист умер на 86-м году жизни

30 января 2022 11:26
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30 января стало известно о смерти Леонида Куравлева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любимого многими поколениями артиста не стало на 86-м году жизни.

Не стало Леонида Куравлёва. Артист умер на 86-м году жизни-1

Выпускник ВГИК дебютировал в кино еще во время учебы. За творческую карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди самых известных – роль Шуры Балаганова в картине «Золотой теленок», Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сантехника в «Афоне».

Не стало Леонида Куравлёва. Артист умер на 86-м году жизни-4

Народный артист РСФСР будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

# Некролог # Леонид Куравлёв # Фотофакт

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