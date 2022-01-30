Не стало Леонида Куравлёва. Артист умер на 86-м году жизни

30 января стало известно о смерти Леонида Куравлева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любимого многими поколениями артиста не стало на 86-м году жизни.

Выпускник ВГИК дебютировал в кино еще во время учебы. За творческую карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди самых известных – роль Шуры Балаганова в картине «Золотой теленок», Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и сантехника в «Афоне».