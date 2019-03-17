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Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии

17 марта 2019 13:05
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Новости Индонезии. На востоке страны растет число жертв наводнения. Погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще свыше 20 пострадали.

Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии-1

Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести. Из-за удара стихии повреждены жилые дома и несколько мостов. Закрыты многие дороги. Это затрудняет работу спасателей.

Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии-4

Причиной наводнения стали сильные дожди, которые прошли накануне.

# Наводнение # Фотофакт

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