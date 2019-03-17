Растёт число жертв мощного наводнения в Индонезии

Новости Индонезии. На востоке страны растет число жертв наводнения. Погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще свыше 20 пострадали.
Новости Индонезии. На востоке страны растет число жертв наводнения. Погибли более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще свыше 20 пострадали.
Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести. Из-за удара стихии повреждены жилые дома и несколько мостов. Закрыты многие дороги. Это затрудняет работу спасателей.
Причиной наводнения стали сильные дожди, которые прошли накануне.