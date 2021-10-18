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В США у чернокожих в 3,5 раза больше шансов быть убитыми полицией

18 октября 2021 08:28
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Новости США. В США почти половина смертей из-за насилия со стороны полиции не попали в официальную статистику. Такое исследование провел профессор медицинской школы Вашингтонского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США у чернокожих в 3,5 раза больше шансов быть убитыми полицией-1

Согласно докладу, Национальная система учета, которая фиксирует смертность и рождаемость в США, не отчиталась примерно о 55 % всех смертей, связанных с насилием со стороны правоохранителей.  

Исследование показывает, что у чернокожих в 3,5 раза больше шансов быть убитыми полицией, чем у белых. По словам одного из авторов, такие результаты лишь подтвердили обоснованность жалоб на процветающий расизм. Данное исследование вышло на фоне призывов реформировать полицию и систему американского правосудия. Подобная инициатива стала особенно актуальной после волны гражданских беспорядков, вызванных убийством Джорджа Флойда полицией.  

# Убийство # Джордж Флойд # Фотофакт

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