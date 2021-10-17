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На острове Пальма зафиксировали 37 подземных толчков, здесь продолжает извергаться вулкан

17 октября 2021 13:42
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Новости Испании. Серия землетрясений на испанском острове Пальма. За несколько дней сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 37 подземных толчков. Причиной стал вулкан Кумбре-Вьеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На острове Пальма зафиксировали 37 подземных толчков, здесь продолжает извергаться вулкан-1

Ближайшие города регулярно очищают от пепла, но дым стал уже привычным для тех, кто отказался покидать дом. Лава, достигшая океана, образовала полуостров величиной в 25 футбольных полей.

На острове Пальма зафиксировали 37 подземных толчков, здесь продолжает извергаться вулкан-4

Разрушены километры дорог и плантаций, при этом вулкан продолжает извергаться.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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