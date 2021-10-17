На острове Пальма зафиксировали 37 подземных толчков, здесь продолжает извергаться вулкан

Новости Испании. Серия землетрясений на испанском острове Пальма. За несколько дней сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 37 подземных толчков. Причиной стал вулкан Кумбре-Вьеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Серия землетрясений на испанском острове Пальма. За несколько дней сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 37 подземных толчков. Причиной стал вулкан Кумбре-Вьеха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ближайшие города регулярно очищают от пепла, но дым стал уже привычным для тех, кто отказался покидать дом. Лава, достигшая океана, образовала полуостров величиной в 25 футбольных полей.
Разрушены километры дорог и плантаций, при этом вулкан продолжает извергаться.