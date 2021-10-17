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В Варшаве проходит митинг в поддержку беженцев. На улицы вышли несколько тысяч человек

17 октября 2021 13:49
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Новости Польши. В Варшаве проходит акция в поддержку беженцев. Люди требуют предоставить убежище мигрантам, заблокированным на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве проходит митинг в поддержку беженцев. На улицы вышли несколько тысяч человек-1

С криками «Позор» и лозунгом «Нет пыткам на границе» несколько тысяч человек двигаются в центр города. По мнению протестующих, власти Польши действуют вопреки законам и международным принципам гуманитарной помощи. Из-за политики Варшавы уже несколько человек, пытавшихся найти приют в Европе, погибли. Также граждане недовольны тем, что польские военные незаконно вывозят беженцев на линию границы и силой вытесняют их на территорию Беларуси. Факты издевательств над мигрантами и бесчеловечного отношения со стороны польских военных регулярно фиксируют белорусские пограничники.

# Акции протеста # Фотофакт

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