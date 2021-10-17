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Необычный протест в Бразилии. Художник разрисовал здание краской из пепла сгоревших амазонских лесов

17 октября 2021 14:08
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Новости Бразилии. Необычный протест в Бразилии. Художник разрисовал торец одного из зданий в Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный протест в Бразилии. Художник разрисовал здание краской из пепла сгоревших амазонских лесов-1

Автор изобразил пожарного, позади которого выгоревший лес и кости животных. Уникальной картину делает ее краска – она создана из пепла сгоревших амазонских лесов. Она же «улика преступления», уверяет художник.

# Акции протеста # Фотофакт

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