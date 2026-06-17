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В США стратегический запас нефти сократился до самого низкого уровня почти за полвека

17 июня 2026 07:16
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В США стратегический запас нефти сократился до самого низкого уровня почти за полвека. За одну неделю из резервов высвободили еще 8,9 миллиона баррелей. Теперь объем – чуть более 340 миллионов. Ниже показатель был только в 1983 году, когда резерв фактически создавался с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США стратегический запас нефти сократился до самого низкого уровня почти за полвека-2

Администрация Дональда Трампа продолжает активно использовать запасы, чтобы сдерживать рост цен на энергоносители и уменьшить давление на экономику. Но резерв уже заполнен менее чем наполовину – и это становится серьезным риском. 

Глава Американского нефтяного института – Майк Соммерс заявил, что отрасль «бьет тревогу»: объемы приближаются к опасным уровням. С начала войны с Ираном США израсходовали 75 миллионов баррелей – это минус 18 % стратегического резерва. Показательно, что во время кампании 2022 года Трамп критиковал администрацию Джо Байдена за использование запасов. Теперь же расходование идет еще быстрее.

# Новости США

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