В США стратегический запас нефти сократился до самого низкого уровня почти за полвека. За одну неделю из резервов высвободили еще 8,9 миллиона баррелей. Теперь объем – чуть более 340 миллионов. Ниже показатель был только в 1983 году, когда резерв фактически создавался с нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Дональда Трампа продолжает активно использовать запасы, чтобы сдерживать рост цен на энергоносители и уменьшить давление на экономику. Но резерв уже заполнен менее чем наполовину – и это становится серьезным риском.

Глава Американского нефтяного института – Майк Соммерс заявил, что отрасль «бьет тревогу»: объемы приближаются к опасным уровням. С начала войны с Ираном США израсходовали 75 миллионов баррелей – это минус 18 % стратегического резерва. Показательно, что во время кампании 2022 года Трамп критиковал администрацию Джо Байдена за использование запасов. Теперь же расходование идет еще быстрее.