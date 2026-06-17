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В Швеции будут лишать иммигрантов ВНЖ за плохое поведение

17 июня 2026 06:49
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Шведский парламент принял закон, позволяющий лишать иммигрантов вида на жительство за плохое поведение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции будут лишать иммигрантов ВНЖ за плохое поведение-2

Конкретные критерии в законе не прописаны, но правительство относит к неприемлемому поведению – долги, неуплату налогов, преступления и связи с экстремистами. Проверкой займется миграционное агентство, а принятые решения можно будет обжаловать в суде. Оппозиция и правозащитники критикуют инициативу: она создает правовую неопределенность и подрывает принцип равенства перед законом.

# Швеция

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