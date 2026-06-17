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В США погиб младенец в результате стрельбы полиции по автомобилю

17 июня 2026 06:51
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Трагедия при задержании в США: погиб младенец, одна из женщин тяжело ранена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США погиб младенец в результате стрельбы полиции по автомобилю-2

Малыш находился на руках у матери, когда полицейские попытались остановить автомобиль, за рулем которого была его тетя. По версии правоохранителей, машина не выполнила требование остановиться и двинулась в сторону одного из патрульных – сотрудник открыл огонь. Родные доставили пострадавших в больницу, однако спасти ребенка не удалось. Одна из женщин тяжело ранена. 

# США

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