В США погиб младенец в результате стрельбы полиции по автомобилю

Малыш находился на руках у матери, когда полицейские попытались остановить автомобиль, за рулем которого была его тетя. По версии правоохранителей, машина не выполнила требование остановиться и двинулась в сторону одного из патрульных – сотрудник открыл огонь. Родные доставили пострадавших в больницу, однако спасти ребенка не удалось. Одна из женщин тяжело ранена.