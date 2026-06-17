Польша готовится разместить дополнительные силы США на своей территории

Премьер-министр Польши созвал советников для утверждения бюджета на обеспечение американского военного контингента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Дональд Трамп анонсировал увеличение численности войск США в Польше на 5 тысяч человек. Варшава рассчитывает добиться постоянной дислокации американской базы и предлагает для этого необходимую инфраструктуру: современные казармы и комфортабельные городки для семей военных. Контроль за логистикой, инфраструктурой и финансовыми гарантиями взял на себя глава оборонного ведомства Польши.