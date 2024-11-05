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В США стартовали выборы. Известны уже первые результаты

05 ноября 2024 14:45
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В поселке Диксвилл Нотч, штат Нью-Гэмпшир, открылся и закрылся первый в США избирательный участок. Об этом пишет РИА Новости.

По три голоса получили вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп. Диксвилл-Нотч знаменит тем, что его участок открывают в полночь и закрывают сразу после голосования.

В поселении живут шесть человек, четверо из них выступают за Республиканскую партию. Выборы президента США будут проходить 5 ноября, и явного фаворита нет. Уже началось досрочное голосование, причем многие избиратели голосуют по почте.

# Выборы в США # Международная политика

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