В США стартовали выборы. Известны уже первые результаты

В поселке Диксвилл Нотч, штат Нью-Гэмпшир, открылся и закрылся первый в США избирательный участок. Об этом пишет РИА Новости.

По три голоса получили вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп. Диксвилл-Нотч знаменит тем, что его участок открывают в полночь и закрывают сразу после голосования.

В поселении живут шесть человек, четверо из них выступают за Республиканскую партию. Выборы президента США будут проходить 5 ноября, и явного фаворита нет. Уже началось досрочное голосование, причем многие избиратели голосуют по почте.