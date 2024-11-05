С 1 марта 2025 года тарифы на звонки и интернет в роуминге в Союзном государстве станут комфортными

Совет министров Союзного государства России и Беларуси одобрил около двух десятков документов, в том числе и постановление «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)». Об этом пишет ТАСС.

Также были подписаны постановления о положении товаров Союзного государства, о развитии пригородного железнодорожного сообщения, о защите прав потребителей, о формировании общего информационного пространства и о выравнивании транспортных тарифов. Сразу два документа посвящены мерам по борьбе с незаконным ввозом и оборотом табачных изделий.