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Не дали проголосовать. В Кремле прокомментировали выборы в Молдове

05 ноября 2024 13:29
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что сотни тысяч молдаван в России не имели права возможности участия в голосовании на выборах президента Молдовы, что сказалось на их итогах. Об этом пишет ТАСС.

«…гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос», – сказал он. 

Он уточнил, что многие молдаване, проживающие в России, не могли проголосовать, в отличие от граждан, проживающих в европейских странах. 

При этом Песков подчеркнул, что выборы нельзя считать чистыми.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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