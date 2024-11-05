Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что сотни тысяч молдаван в России не имели права возможности участия в голосовании на выборах президента Молдовы, что сказалось на их итогах. Об этом пишет ТАСС.

«…гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос», – сказал он.

Он уточнил, что многие молдаване, проживающие в России, не могли проголосовать, в отличие от граждан, проживающих в европейских странах.

При этом Песков подчеркнул, что выборы нельзя считать чистыми.