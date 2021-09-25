Аэропорт на Канарах закрыли из-за последствий извержения вулкана

Аэропорт Ла-Пальма закрыли из-за последствий извержения вулкана. Канарские авиакомпании смогут возобновить полеты только после того, как закончится уборка скопившегося там пепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, уже седьмой день лава, дым и пепел заполняют остров. Разрушены почти 400 домов, дороги, уничтожены плантации бананов, авокадо и винограда. Суммарно эвакуированы более 8 000 человек. К счастью, никто не пострадал.