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Аэропорт на Канарах закрыли из-за последствий извержения вулкана

25 сентября 2021 18:45
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Аэропорт Ла-Пальма закрыли из-за последствий извержения вулкана. Канарские авиакомпании смогут возобновить полеты только после того, как закончится уборка скопившегося там пепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аэропорт на Канарах закрыли из-за последствий извержения вулкана-1

Напомним, уже седьмой день лава, дым и пепел заполняют остров. Разрушены почти 400 домов, дороги, уничтожены плантации бананов, авокадо и винограда. Суммарно эвакуированы более 8 000 человек. К счастью, никто не пострадал.

Аэропорт на Канарах закрыли из-за последствий извержения вулкана-4

Выбросы вулканических пород продолжаются. Во вторник, 28 сентября, власти Испании объявят остров зоной бедствия.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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