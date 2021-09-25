В проливе Босфор столкнулись два сухогруза. Названа предварительная причина аварии

Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительно причиной аварии называют отказ рулевого управления турецкого судна.
Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительно причиной аварии называют отказ рулевого управления турецкого судна.
На месте происшествия работали 14 буксиров и три спасательных катера. К счастью, пострадавших среди членов экипажей нет. Небольшой ущерб нанесен лишь сухогрузам. Сейчас их отшвартовали и поставили на якорь в порту. Также в российской судоходной компании сообщили, что угрозы разлива топлива нет.