В проливе Босфор столкнулись два сухогруза. Названа предварительная причина аварии

На месте происшествия работали 14 буксиров и три спасательных катера. К счастью, пострадавших среди членов экипажей нет. Небольшой ущерб нанесен лишь сухогрузам. Сейчас их отшвартовали и поставили на якорь в порту. Также в российской судоходной компании сообщили, что угрозы разлива топлива нет.