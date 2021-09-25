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В проливе Босфор столкнулись два сухогруза. Названа предварительная причина аварии

25 сентября 2021 18:41
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Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительно причиной аварии называют отказ рулевого управления турецкого судна.

В проливе Босфор столкнулись два сухогруза. Названа предварительная причина аварии-1

На месте происшествия работали 14 буксиров и три спасательных катера. К счастью, пострадавших среди членов экипажей нет. Небольшой ущерб нанесен лишь сухогрузам. Сейчас их отшвартовали и поставили на якорь в порту. Также в российской судоходной компании сообщили, что угрозы разлива топлива нет.

# Авария # Фотофакт

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