В США сообщили об остром дефиците донорской крови

Новости США. Американский Красный Крест объявил о критической нехватке донорской крови в стране. Только с августа ее запасы сократились на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом потребность осталась на прежнем уровне, а активность доноров значительно снизилась. По данным статистики, 40 % американцев могут быть донорами крови. Но лишь 4 % это делают, что и вызывает серьезные опасения врачей. Если ситуация не изменится, больницам придется отменять операции или менять методы лечения.