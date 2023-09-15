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В США сообщили об остром дефиците донорской крови

15 сентября 2023 08:09
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Новости США. Американский Красный Крест объявил о критической нехватке донорской крови в стране. Только с августа ее запасы сократились на четверть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США сообщили об остром дефиците донорской крови-1

При этом потребность осталась на прежнем уровне, а активность доноров значительно снизилась. По данным статистики, 40 % американцев могут быть донорами крови. Но лишь 4 % это делают, что и вызывает серьезные опасения врачей. Если ситуация не изменится, больницам придется отменять операции или менять методы лечения.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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