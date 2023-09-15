Польша считает украинское сельское хозяйство угрозой для Евросоюза

По его словам, отсутствие продления эмбарго на украинское зерно дестабилизирует европейский рынок и во время любых переговоров с Украиной о вступлении в Союз должен учитываться этот фактор. Польский министр также отметил, что в ЕС есть силы, которым это выгодно. Именно поэтому решения принимаются не в пользу местных фермеров.