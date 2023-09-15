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Польша считает украинское сельское хозяйство угрозой для Евросоюза

15 сентября 2023 08:05
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Украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства и развития села Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша считает украинское сельское хозяйство угрозой для Евросоюза-1

По его словам, отсутствие продления эмбарго на украинское зерно дестабилизирует европейский рынок и во время любых переговоров с Украиной о вступлении в Союз должен учитываться этот фактор. Польский министр также отметил, что в ЕС есть силы, которым это выгодно. Именно поэтому решения принимаются не в пользу местных фермеров.

# Международная политика # Фотофакт

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