РИАН: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Украинские боевики вынудили захваченных в плен российских военнослужащих идти по минному полю. Этот факт был зафиксирован на видео в телефоне, найденном в одном из украинских укрытий. Об этом сообщает РИА Новости.

На видеозаписи видно, как военные ВСУ под угрозой оружия вынуждают безоружных солдат в форме российской армии пройти по полю. Под конец ролика раздается взрыв.

В сети раньше появлялись видеоролики с жестоким обращением и применением пыток со стороны российских военных. Комиссией ООН были признаны факты военных преступлений со стороны солдат Украины, в том числе расстрелов и пыток российских военнопленных. Украина не возбудила уголовных дел против своих военнослужащих, совершивших эти преступления.