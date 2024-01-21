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Минобороны РФ: в Смоленской области ПВО сбили 3 дрона ВСУ

21 января 2024 10:01
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В ночь на 21 января в Смоленской области были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Минобороны РФ.
 
Это была еще одна попытка Киева осуществить террористический акт на российской территории с применением БПЛА.

Еще один дрон был уничтожен в области в субботу в 23:50 по московскому времени. Помимо этого, вечером в субботу в Тульской области был также сбит украинский беспилотник. ВС Украины систематически обстреливают центральные и приграничные регионы России, используя беспилотники и артиллерию.

# Международная политика

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