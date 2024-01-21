В Абхазии в результате пожара сгорел картинный госфонд

В ночь на воскресенье в Сухуме случился пожар, уничтоживший почти всю экспозицию Абхазской государственной картинной галереи. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что это происшествие стало тяжелым ударом по культуре. Благодаря своевременной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние здания. В картинной галерее, располагавшейся в старинном здании в центре Сухума, хранились работы множества известных художников. В настоящее время ведется следствие причин пожара, а спасатели не прекращают работу на месте происшествия.