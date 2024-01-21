Прямой эфир

В Абхазии в результате пожара сгорел картинный госфонд

21 января 2024 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ночь на воскресенье в Сухуме случился пожар, уничтоживший почти всю экспозицию Абхазской государственной картинной галереи. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что это происшествие стало тяжелым ударом по культуре. Благодаря своевременной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние здания. В картинной галерее, располагавшейся в старинном здании в центре Сухума, хранились работы множества известных художников. В настоящее время ведется следствие причин пожара, а спасатели не прекращают работу на месте происшествия.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: в Смоленской области ПВО сбили 3 дрона ВСУ
21 января 2024 10:01

Минобороны РФ: в Смоленской области ПВО сбили 3 дрона ВСУ

Трамп обещает закончить конфликт в Украине до начала президентства
21 января 2024 09:48

Трамп обещает закончить конфликт в Украине до начала президентства

«Поднимает голову фашизм». Немцы требуют признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской
21 января 2024 08:58

«Поднимает голову фашизм». Немцы требуют признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской