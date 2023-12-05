Прямой эфир

Снегопады накрыли Европу: более 135 тысяч человек чистят дороги и тротуары в Москве

05 декабря 2023 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рекордные снегопады накрыли Европу. Снег стал причиной транспортного коллапса и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады накрыли Европу: более 135 тысяч человек чистят дороги и тротуары в Москве-1

В одном из регионов тысячи жителей остались без электроэнергии. Над восстановлением ее подачи работают специалисты.

Снегопады накрыли Европу: более 135 тысяч человек чистят дороги и тротуары в Москве-4

Устраняют последствия зимней погоды и в Москве. Более 135 тысяч человек чистят дороги и тротуары. Мониторинг состояния магистралей ведется круглосуточно.

# Снегопады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести
04 декабря 2023 20:31

В Индонезии нашли троих альпинистов, которые считались пропавшими без вести

В Турции неизвестный обстрелял автобус из винтовки
04 декабря 2023 20:30

В Турции неизвестный обстрелял автобус из винтовки

В Варшаве анонсировали шествие против блокады КПП
04 декабря 2023 19:48

В Варшаве анонсировали шествие против блокады КПП