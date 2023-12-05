Снегопады накрыли Европу: более 135 тысяч человек чистят дороги и тротуары в Москве

Рекордные снегопады накрыли Европу. Снег стал причиной транспортного коллапса и в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из регионов тысячи жителей остались без электроэнергии. Над восстановлением ее подачи работают специалисты.