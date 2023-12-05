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В Германии решили продлить контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией

05 декабря 2023 06:21
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Германия продлевает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Он будет действовать до 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии решили продлить контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией-1

Причиной снова стал миграционный кризис. Только с середины октября зафиксировано более трех тысяч незаконных въездов с территории Польши. Берлин также аргументирует свое решение ростом контрабанды. В МВД страны заявили, что о данных мерах будет проинформирована Европейская комиссия.

# Международная политика # Фотофакт

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