В Германии решили продлить контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией

Германия продлевает контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Он будет действовать до 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной снова стал миграционный кризис. Только с середины октября зафиксировано более трех тысяч незаконных въездов с территории Польши. Берлин также аргументирует свое решение ростом контрабанды. В МВД страны заявили, что о данных мерах будет проинформирована Европейская комиссия.