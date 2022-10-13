В США счета за отопление вырастут почти на 30%

Новости США. Зимой американцам придется туже затянуть пояса. С приходом холодов счета за отопление вырастут почти на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой неутешительный прогноз озвучили в Управлении энергетической информации США.

Уже через два месяца средняя стоимость обогрева дома вырастет почти до 1 000 долларов. Такие счета ждут примерно половину жителей Америки. Ведь именно столько людей использует для отопления природный газ. Отметим, цены на него в США в 2022 году выросли в среднем на 75 %.