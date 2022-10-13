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В США счета за отопление вырастут почти на 30%

13 октября 2022 09:00
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Новости США. Зимой американцам придется туже затянуть пояса. С приходом холодов счета за отопление вырастут почти на 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой неутешительный прогноз озвучили в Управлении энергетической информации США.

В США счета за отопление вырастут почти на 30%-1

Уже через два месяца средняя стоимость обогрева дома вырастет почти до 1 000 долларов. Такие счета ждут примерно половину жителей Америки. Ведь именно столько людей использует для отопления природный газ. Отметим, цены на него в США в 2022 году выросли в среднем на 75 %.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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