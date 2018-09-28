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В США самолёт развалился на две части при посадке: есть погибшие

28 сентября 2018 08:36
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Новости США. В США самолет развалился пополам при посадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США самолёт развалился на две части при посадке: есть погибшие-1

Два человека погибли – это пилоты воздушного судна. Еще два пассажира находятся в критическом состоянии.

В США самолёт развалился на две части при посадке: есть погибшие-4

Инцидент произошел в городе Гринвилл в штате Южная Каролина. После приземления в аэропорту самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента.

# Крушение # Фотофакт

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