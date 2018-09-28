В США самолёт развалился на две части при посадке: есть погибшие

Новости США. В США самолет развалился пополам при посадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США самолет развалился пополам при посадке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два человека погибли – это пилоты воздушного судна. Еще два пассажира находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел в городе Гринвилл в штате Южная Каролина. После приземления в аэропорту самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента.