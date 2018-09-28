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Арт-объект или кладбище? Один из крупнейших автомобильных музеев России расположился под Тулой

28 сентября 2018 07:12
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Новости России. Под Тулой расположился один из крупнейших автомобильных музеев России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арт-объект или кладбище? Один из крупнейших автомобильных музеев России расположился под Тулой-1

Арт-объект или кладбище – об этом все чаще спорят посетители, соглашаясь в одном – в его уникальности. Для того, чтобы собрать столь внушительную коллекцию, ее создателю пришлось продать квартиру в Москве. На вырученные деньги Михаил Красинец и приобретал машины.

Арт-объект или кладбище? Один из крупнейших автомобильных музеев России расположился под Тулой-4

Сегодня их у него более 300, и все родом из СССР. Музей условно разделен на две части: большинство авто находятся прямо в поле, а меньшая, но самая ценная часть экспозиции – на внутренней территории дома хозяина.

# Музей # Фотофакт

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