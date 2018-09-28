Арт-объект или кладбище? Один из крупнейших автомобильных музеев России расположился под Тулой

Новости России. Под Тулой расположился один из крупнейших автомобильных музеев России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арт-объект или кладбище – об этом все чаще спорят посетители, соглашаясь в одном – в его уникальности. Для того, чтобы собрать столь внушительную коллекцию, ее создателю пришлось продать квартиру в Москве. На вырученные деньги Михаил Красинец и приобретал машины.