Арт-объект или кладбище? Один из крупнейших автомобильных музеев России расположился под Тулой

Новости России. Под Тулой расположился один из крупнейших автомобильных музеев России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Под Тулой расположился один из крупнейших автомобильных музеев России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Арт-объект или кладбище – об этом все чаще спорят посетители, соглашаясь в одном – в его уникальности. Для того, чтобы собрать столь внушительную коллекцию, ее создателю пришлось продать квартиру в Москве. На вырученные деньги Михаил Красинец и приобретал машины.
Сегодня их у него более 300, и все родом из СССР. Музей условно разделен на две части: большинство авто находятся прямо в поле, а меньшая, но самая ценная часть экспозиции – на внутренней территории дома хозяина.