Туркменистан 27 сентября впервые отметил День независимости на месяц раньше обычного

Новости Туркменистана. С 2018 года главный праздник перенесли на 27 сентября. Основные торжества прошли в столице страны Ашхабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Туркменистана. С 2018 года главный праздник перенесли на 27 сентября. Основные торжества прошли в столице страны Ашхабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На центральной площади у президентского дворца прошел военный парад и шествие представителей регионов Туркменистана, а жителей и гостей столицы ждал праздничный салют. С национальным праздником – Днем независимости – президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко.