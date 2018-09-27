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Туркменистан 27 сентября впервые отметил День независимости на месяц раньше обычного

27 сентября 2018 20:22
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Новости Туркменистана. С 2018 года главный праздник перенесли на 27 сентября. Основные торжества прошли в столице страны Ашхабаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туркменистан 27 сентября впервые отметил День независимости на месяц раньше обычного-1

На центральной площади у президентского дворца прошел военный парад и шествие представителей регионов Туркменистана, а жителей и гостей столицы ждал праздничный салют. С национальным праздником – Днем независимости – президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко.

# Беларусь-Туркменистан # Фотофакт

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