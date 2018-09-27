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На папирусе написано заклинание. Учёные расшифровали египетский текст, которому более 1300 лет

27 сентября 2018 14:19
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Новости Египта. Ученые Страсбургского университета расшифровали египетский текст, возраст которого достигает более 1300 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказалось, что на папирусе было написано заклинание, применяющееся для создания прочных любовных уз.

На папирусе написано заклинание. Учёные расшифровали египетский текст, которому более 1300 лет-1

«Магический рецепт» представляет собой изображение двух похожих на птиц существ, которые смотрят друг на друга. Сверху и внизу рисунка располагается текст, написанный на коптском языке, алфавит основан на греческой системе письма.

По мнению исследователей, заклинание предназначалось для того, чтобы помочь объединиться тем, кто уже любит друг друга, и защитить их чувства.

# Всемирная история # Фотофакт

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